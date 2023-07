Alejandro Fantino cómo lo afectó una versión que lo relacionaba con Luciano Pereyra

Durante muchos años, se instaló el rumor que vinculaba sentimentalmente a Alejandro Fantino con Luciano Pereyra. De hecho, el conductor había admitido que este tipo de rumores lo habían afectado durante años.

En 2017, el conductor decidió hacerle frente a esta versión de romance con el cantante. "Alguien habrá dicho que estos dos encubren una relación. En algún momento me hinchaba las pelotas, pero después me puse a analizarlo y no hay ninguna referencia a eso y a la duda que muchos tenían", había aclarado.

"En San Lorenzo me gritaban ‘puto'. Cerraban los deditos como que me garch... a Luciano y a Bastia. Los cité a los tipos, se quedaron esperando y me re mataron a trompadas en el estacionamiento de manera violenta". G-plus

Y contó que hasta le pegaron por su supuesta relación con el cantante, de quien es muy amigo. "En San Lorenzo me gritaban ‘puto'. Cerraban los deditos como que me garch... a Luciano y a Bastia. Los cité a los tipos, se quedaron esperando y me re mataron a trompadas en el estacionamiento de manera violenta", había contado, sensibilizado.

ALEJANDRO FANTINO REVELÓ QUE LE AFECTÓ QUE LO TILDARAN DE HOMOSEXUAL

Antes de cerrar, Alejandro había contado que le dolía que dijeran que él sería gay.

"Es parte del mundo del fútbol haber sido hostigado por supuestas insinuaciones sobre mi homosexualidad. Yo no tuve que construir mi masculinidad, porque ella se fue construyendo sola". G-plus

"Es parte del mundo del fútbol haber sido hostigado por supuestas insinuaciones sobre mi homosexualidad. Yo no tuve que construir mi masculinidad, porque ella se fue construyendo sola", sentenció.