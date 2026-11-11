Marcos Daniel, más conocido como Apolo Kidd, murió a los 28 años generando una gran conmoción en el ambiente de la música. La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales por su familia.

L-Gante, amigo de Apolo Kidd, lo despidió a través de sus redes al compartir una publicación que su amigo había realizado a través de sus redes.

“Descansa en paz, compañero”, escribió el cantante de cumbia junto a la imagen donde se lo veían al manager posando a cámara.

L-Gante despidió a Apolo Kidd (Foto: Instagram @lgante_keloke)

MURIÓ APOLO KIDD A LOS 28 AÑOS

A través de un comunicado, la familia de Marcos Daniel contó que el joven había enfrentado distintos obstáculos durante su camino en la música. Si bien contaba con acompañamiento, le tocó atravesar situaciones personales y laborales que, según señalaron, le generaron mucha “presión” y “estrés”.

“Marcos no tuvo una vida fácil”, escribieron al comienzo del mensaje y agregaron: “Sabemos que Marcos contaba con todo lo necesario para llegar a ser un artista reconocido por su música, trabajó muy duro para superar obstáculos, desarrollarse en su carrera, y por sobre todas las cosas, contaba con una creatividad interminable para componer y abarcar muchos estilos de música”.

El mensaje que compartió la familia de Apolo Kidd (Foto: Instagram @apolokidd)

Más adelante, sus familiares mencionaron algunos de los problemas que había enfrentado en el ámbito profesional y personal. “Vínculos no tan sanos, estafas, contratos abusivos que se convirtieron en mecanismos de extorsión; distintas cuestiones que en estos momentos no tiene sentido profundizar, le generaron mucha presión y un estrés que no logró manejar”, expresaron.

Según expresaron, el artista tomó “la peor decisión” el sábado 7 de noviembre “cerca de las 20:30″. “No muere quien se va, muere quien es olvidado...”, cerró su familia en el mensaje donde confirmaron la triste noticia.