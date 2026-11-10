A mediados de abril de este año, Magui Bravi anunció su separación de Octavio Cattaneo, su pareja de más de una década y padre de su hijo Galileo. Desde entonces, la bailarina y actriz se ha enfocado en su carrera profesional y en la maternidad. Sin embargo, ahora quiere encontrar nueva pareja.

Invitada a “Storytime”, el programa que conduce Nazarena Vélez en Bondi Live, Magui explicó que, si bien busca formar una nueva pareja, no logra establecer conexión genuina con ningún hombre.

“Tenés que salir otra vez a la cancha, reina”, empezó diciéndole la conductora. “No... ¿qué es esto?“, se preguntó, entre risas. ”Es que no entiendo, es muy difícil el mercado acá“, agregó en su descargo.

Magui Bravi explicó por qué no logra conseguir novio (Video: Bondi Live)

MAGUI BRAVI EXPLICÓ POR QUÉ NO LOGRA CONSEGUIR NOVIO

De acuerdo al relato de Magui Bravi, los hombres “viven en otro tiempo en donde son todos inmortales y piensan que te pueden contestar en el 2029 y vos vas a estar...”. “¿A dónde voy a estar? En 2029 ya te bloqueé hace siglos", señaló.

“No sé... es muy raro los tiempos que manejan, no hay compromiso emocional. Y yo simplemente te estoy preguntando: ‘¿Cómo estás?’“. No te estoy diciendo: ‘¿Querés casarte conmigo mañana?’. ¡Está lleno de princesos!”, disparó

(Foto: Instagram @maggiebravi)

“No sé si estoy un poco exigente, pero hay cosas que para mí son básicas. Por ejemplo, no negociables es que no pueda hablar de cualquier cosa. Yo soy muy de hablar las cosas”, explicó la bailarina y actriz. “Y si a la primera hay temas tabú o temas que no podés hablar, o no es un flaco que te dice lo que le pasa... el mudito a mí no me va”, sentenció Magui.

Por último, explicó su teoría: “Yo siempre digo que tienen que tener una de las tres inteligencias: una es la académica, que buenísimo, son pocos. Otra es la emocional: el pibe que más o menos tiene inteligencia emocional, la rompe. Y la tercera, que no abunda tampoco, es la inteligencia de la calle: el pibe que te hace reír, le gana a los otros dos. Pero una te pido de las tres”.