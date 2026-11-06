Eugenia Tobal atraviesa una etapa de cambios y decidió trasladar esa renovación a su hogar. A través de sus redes sociales, la actriz mostró cómo quedó el jardín de su casa después de una importante remodelación y sorprendió a sus seguidores con el resultado final.

Desde hace varias semanas, la artista viene compartiendo en Instagram los avances de una serie de modificaciones que decidió realizar en distintos ambientes de su propiedad. Con la llegada de los días más cálidos, puso especial atención en el sector exterior, donde se encuentra la pileta, para convertirlo en un espacio más moderno, cómodo y funcional.

CÓMO QUEDÓ EL JARDÍN DE EUGENIA TOBAL TRAS LA REMODELACIÓN

“El jardín está listo”, anunció Tobal junto a un video en el que mostró el antes y el después de la transformación. Uno de los cambios más notorios fue la eliminación de las antiguas cañas de bambú que rodeaban el patio y su reemplazo por un revestimiento conocido como wall panel.

Se trata de paneles decorativos que permiten renovar superficies sin necesidad de realizar grandes obras. Además de aportar una estética moderna y cálida, son resistentes a la humedad y no requieren pintura ni barniz, características que los convierten en una alternativa práctica para los espacios exteriores.

Crédito: Instagram

La actriz también decidió incorporar nuevas plantas y flores alrededor de la pileta, sumando vegetación y color al jardín. De esta manera, consiguió transformar el lugar en un ambiente pensado para descansar y disfrutar de los días de verano en familia.

EL MOTIVO POR EL QUE EUGENIA TOBAL DECIDIÓ RENOVAR SU CASA

La remodelación forma parte de un proyecto personal que la actriz comenzó a compartir en septiembre, cuando explicó que cumplir 50 años la llevó a replantearse distintas cuestiones de su vida, incluidos los espacios que habita.

“¿Me acompañás a redecorar mi casa? A los 50 una empieza a elegir distinto: qué quiere, cómo quiere vivir y qué cambios está dispuesta a hacer, cuáles no...”, expresó en aquel momento.

Y agregó: “Empieza una nueva etapa y voy a compartir el proceso con ustedes: ideas, decisiones, obra, cambios y, esperemos, mucha paciencia”.