La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, conmocionó al fútbol español y dejó una historia familiar especialmente dolorosa. Su esposa, María, estaba en la tribuna del estadio junto a Carla, la hija de ambos de apenas un año y cuatro meses, cuando el futbolista sufrió el golpe que horas después terminó provocándole la muerte. La mujer presenció la dramática escena mientras sostenía a la pequeña en brazos.

Según publicó el diario español El Español, María y su hija se encontraban en las butacas del estadio Heliodoro Rodríguez López cuando el delantero chocó con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, durante los últimos minutos del encuentro. Desde la tribuna, la pareja del jugador vio cómo caía desplomado sobre el césped y cómo los médicos ingresaban rápidamente para intentar asistirlo.

El posteo del CD Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel (Foto: Instagram @cdtoficial)

La mujer también fue testigo del desesperante operativo de emergencia que se desplegó en el campo de juego. Los profesionales sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de media hora antes de trasladarlo al hospital. La noticia de su fallecimiento, confirmada este martes 3 de noviembre, convirtió aquella jornada deportiva en una tragedia familiar.

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UNA HISTORIA DE AMOR Y UNA HIJA QUE ERA SU GRAN DEBILIDAD

Jesús de Miguel tenía 30 años y había formado una familia junto a María. Ambos se habían convertido en padres en junio de 2025, cuando nació Carla. El futbolista había compartido la noticia de su paternidad durante su paso por el CD Castellón, antes de incorporarse al Tenerife.

De acuerdo con el relato publicado por el medio español, sus compañeros de vestuario conocían la profunda devoción que sentía por su hija. Una de sus costumbres después de convertir un gol era levantar los brazos hacia la tribuna y buscar con la mirada a María, que solía estar con la pequeña en brazos, para dedicarle el tanto. Un gesto que ahora adquiere un significado especialmente doloroso.

El accidente ocurrió durante el partido entre Tenerife y Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre. En una jugada por una pelota dividida, el arquero Jesús Owono salió a disputar el balón e impactó con su rodilla en el pecho del delantero. De Miguel recibió asistencia inmediata, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y permaneció internado en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 8 de la mañana del martes. El CD Tenerife comunicó la noticia y pidió respeto por la intimidad de sus familiares y seres queridos.

El mensaje de Leo Messi a Jesús de Miguel (Foto: Instagram @leomessi)

Lionel Messi se solidarizó con Jesus de Miguel y publicó en sus stories de Instagram un mensaje. “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió La Pulga.

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