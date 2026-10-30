Ganadora del Martín Fierro de Oro de Radio, María O’Donnell sorprendió hace pocos días al revelar que está en pareja. En diálogo con “Vuelta y Media” (Urbana Play), la periodista contó quién es el hombre que conquistó su corazón.

“Tengo novio. Es diseñador gráfico”, admitió María, entre risas. Si bien ella no quiso dar muchos más detalles, se supo finalmente que su nombre es Fernando “Rapa” Carballo y que nació en 1969 en París y luego se mudó a Barcelona.

La periodista Fernanda Iglesias se encargó de ampliar la información en Puro Show donde expuso: “Ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado”.

María O’Donnell confirmó que está de novia (Video: Urbana Play)

QUIÉN ES EL NUEVO NOVIO DE MARÍA O’DONNELL

“Es un viejo conocido de ella, porque es el diseñador de su libro Montoneros, una historia visual”, reveló Fernanda Iglesias sobre el nuevo novio de María O’Donnell.“Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados”, agregó.

Fernando “Rapa” Carballo nació en 1969 en París, pasó su infancia en Buenos Aires y luego se mudó a Barcelona. Estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue docente de Tipografía y se desarrolló como director de arte del diario español Público.

Además trabajó en la redacción visual de diarios como Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, el mexicano Milenio y O Estado de São Paulo, entre otros. María y Fernando se conocieron a comienzos del 2026, cuando ella publicó su libro Montoneros, una historia visual.