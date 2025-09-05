En medio de la tensión política por las elecciones legislativas y los escándalos que atraviesan al oficialismo, Elisa “Lilita” Carrió se permitió un respiro y dejó una confesión inesperada.

Durante una entrevista radial, la líder de la Coalición Cívica reveló que atraviesa una nueva etapa personal: está de novia con un hombre de 95 años.

“Tengo un novio, pero no se los voy a decir porque es un fantasma”, lanzó primero en tono enigmático. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en el programa 540° de Cenital+, terminó contando algunos detalles de la relación.

Lilita Carrió contó que tiene un nuevo novio de 95 años: “Nos vemos una vez por semana y nos damos un beso”

LILITA CARRIÓ TIENE UN NOVIO DE 95 AÑOS

Según explicó, se trata de un vínculo singular, con encuentros pautados y sin demasiadas formalidades.

“Nos vemos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después cada uno se va a su casa”, relató entre risas. Y agregó que la relación se sostiene en la ternura, sin necesidad de grandes demostraciones.

Carrió no quiso revelar el nombre de su pareja, aunque deslizó que se trata de alguien conocido: “Él es muy famoso y yo también lo fui. Por eso no podemos andar juntos ni vernos en un café. Todo es escondido”, dijo con su característico estilo irónico.

La exdiputada, que en diciembre cumplirá 70 años, remarcó que la diferencia de edad con su novio no es un problema.

“Me lleva 25 años, pero está muy bien de salud. Se infiltró vitamina C, aunque a veces está un poco perdido. De todas maneras, para mi estado actual, creo que funciona perfecto”, bromeó.