Patrick Stewart, estrella de Star Trek y X-Men murió a los 86 años, según informó su familia.

La noticia fue confirmada por sus allegados a través de las redes sociales, donde informaron que Sir Patrick Stewart falleció este miércoles en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny, quien estuvo a su lado durante sus últimos momentos.

Según el comunicado difundido por sus cercanos, el actor padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Patrick Stewart?

Según el comunicado difundido por sus allegados, Patrick Stewart murió el 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, acompañado por su esposa, Sunny, quien estuvo a su lado durante sus últimos momentos.

El actor atravesaba una lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. El mensaje de sus seres queridos describió sus últimos momentos como una despedida íntima, rodeado de afecto y compañía.

“Fue recibido en el cálido abrazo de familiares y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y el tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de devoción a todos nosotros”, expresaron en el comunicado.