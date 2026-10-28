Instalada temporariamente en la Argentina, Eva De Dominici (31) revolucionó las redes sociales en las últimas horas al compartir imágenes de su radical cambio físico.
La reconocida actriz sorprendió a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento orientada a la tonificación muscular, que ya viene trabajando hace meses.
A través de su cuenta de Instagram, Eva compartió imágenes donde se la ve entrenando a full en un gimnasio porteño. Con un conjunto deportivo total black compuesto por un top y short, y luciendo unos brazos y un abdomen sumamente definidos, De Dominici evidenció el duro trabajo físico que viene realizando con pesas y aparatos.
“Con el profe en Buenos Aires, qué felicidad”, escribió la actriz junto a una postal en el gimnasio, dejando en claro su entusiasmo por esta etapa de disciplina y bienestar, vinculada también al trabajo.
Por qué el cambio físico de Eva De Dominici
Este cambio drástico de hábitos alimenticios y rutinas de alta intensidad respondería a las exigencias de un nuevo e importante proyecto internacional de la actriz.
Varios son los nombres que suenan para el papel de la película Wonder Woman y el de Eva De Dominici sería uno de ellos.