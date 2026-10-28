La impactante transformación física de Eva De Dominici (captura de Instagram)

Instalada temporariamente en la Argentina, Eva De Dominici (31) revolucionó las redes sociales en las últimas horas al compartir imágenes de su radical cambio físico.

La reconocida actriz sorprendió a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento orientada a la tonificación muscular, que ya viene trabajando hace meses.

La impactante transformación física de Eva De Dominici (video de Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, Eva compartió imágenes donde se la ve entrenando a full en un gimnasio porteño. Con un conjunto deportivo total black compuesto por un top y short, y luciendo unos brazos y un abdomen sumamente definidos, De Dominici evidenció el duro trabajo físico que viene realizando con pesas y aparatos.

“Con el profe en Buenos Aires, qué felicidad”, escribió la actriz junto a una postal en el gimnasio, dejando en claro su entusiasmo por esta etapa de disciplina y bienestar, vinculada también al trabajo.

La impactante transformación física de Eva De Dominici (captura de Instagram)

La impactante transformación física de Eva De Dominici (captura de Instagram)

Por qué el cambio físico de Eva De Dominici

Este cambio drástico de hábitos alimenticios y rutinas de alta intensidad respondería a las exigencias de un nuevo e importante proyecto internacional de la actriz.

Varios son los nombres que suenan para el papel de la película Wonder Woman y el de Eva De Dominici sería uno de ellos.