Flor Regidor, junto a Sabrina Cortez y otras dos amigas, viajó a Nueva York y compartió varias imágenes del viaje a través de sus redes sociales. Sin embargo, algunas críticas que recibió la hicieron explotar en TikTok.

A través de su cuenta en dicha red social, la exparticipante de Gran Hermano se tomó unos minutos para contestarle a un seguidor que le había preguntando quién le estaba pagando a ella y a sus amigas ese viaje a Estados Unidos.

Indignada con el comentario, Flor salió a contestarle y fue letal con su respuesta. “¿Quién les paga?“, decía el mensaje que algún seguidor le dejó en TikTok y que ella no quiso esquivar para responder con un contundente descargo.

Flor Regidor, de viaje en Nueva York con sus amigas (Foto: Instagram @flor.regidor)

LA LETAL RESPUESTA DE FLOR REGIDOR EN TIKTOK

”Es terrible cómo les jode a las minas, porque las minas son las que más comentan, quién les paga, cómo les pagan o con quién están", empezó diciendo Flor Regidor en un video que subió a su perfil de TikTok.

La letal respuesta de Flor Regidor a un seguidor que le preguntó por su viaje a Nueva York (Video: TikTok)

Luego, les preguntó a cada una de las amigas que viajaban con ella qué hacían para solventarse económicamente. Una de ellas contó que es abogada, la otra que tiene una marca de lentes de sol y Sabrina dijo que es contadora e influencer.

“Como les jode tanto, solo comentan esto. ¿Por qué no ponen ‘qué lindas’ y ‘disfruten’? Son todos envidiosos. Chau", agregó Florencia, indignada. Entre los comentarios, se hicieron escuchar muchos fanáticos de la exparticipante de Gran Hermano quienes pedían que la dejaran de criticar.