Flor Regidor se sometió a una cirugía estética y mostró su transformación desde el hospital, a minutos de salir del quirófano.

“La anestesia fue lo mejor que me pasó en la vida”, se la escuchó decir desde la cama de la clínica en un video que publicó en sus redes.

Acto seguido, entre risas, la ex Gran Hermano agregó: “One, two, three”, se quitó la manta y le mostró orgullosa su nuevo bustao a su mamá y amigas que fueron a acompañarla.

Flor Regidor, antes y después de aumentarse el busto (Foto: redes sociales)

POR QUÉ FLOR REGIDOR SE HIZO LAS LOLAS

Flor Regidor contó que decidió aumentarse el busto, y relató en un TikTok los motivos que la llevaron a hacerlo.

“Chicos, estoy viva. Un poco roñosa y con la tarjeta del VIP del hospital, pero no me la pienso sacar porque es lo más cerca de boliche que voy a estar en un mes”, bromeó al principio.

Luego, habló con total sinceridad sobre su elección: “Me operé las tetas. Sí, chicos, me operé las tetas. No es algo que me generó inseguridad nunca. No es que fue un trauma, pero siempre digo que si pueden hacerse algo para estar más contentos con ustedes mismos, háganlo. Eso también es amor propio”.

Video: Flor Regidor se hizo una cirugía estética

La influencer también mostró el resultado con humor y naturalidad: “Yo tenía una teta cono, las amaba igual, pero ahora amo mis tetas grandes”.

Flor aseguró que su objetivo fue sentirse más cómoda con su cuerpo, sin perder su estilo ni su mensaje de aceptación: “Mientras haya un buen profesional, háganse lo que quieran: las pestañas, las tetas, el culo. Háganlo para estar más contentos, no por presión”.

