Florencia Regidor, ex participante de Gran Hermano 2023, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que circulara un nuevo rumor vinculado a su higiene personal.

Todo comenzó cuando algunos usuarios la acusaron de ser la influencer que habría devuelto con mal olor un catsuit de canje a una marca de ropa, algo que ella desmintió con firmeza.

Durante su paso por el reality, la modelo confesó en el video de presentación que “no se bañaba seguido”, algo que fue motivo de críticas mientras estaba en la casa. Sin embargo, con el tiempo, aclaró que fue una estrategia para sobresalir en el juego. “Exageré todo para hacerme notar, pero el público se quedó con esa imagen”, comentó en su descargo.

Florencia Regidor. Crédito: Instagram/@flor.regidor

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE FLOR REGIDOR A LOS RUMORES DE MAL OLOR

Cansada de las acusaciones, Flor Regidor hizo un fuerte descargo en sus redes sociales: “Sé que cuando estaba en Gran Hermano me hice fama de que era sucia. Un día me llueven los comentarios de que tenía olor a p... y yo no había visto nada”, expresó.

Florencia Regidor. Crédito: X/@florregidor

Luego, aclaró que mantiene una estricta rutina de higiene: “Les juro que me lavo cinco veces por día. Es mi mayor pánico. Así que por favor dejen de preguntarme”. Incluso compartió un mensaje de un seguidor que intentó bajarle el tono a la polémica: “Hoy te crucé y debo admitir que tenés muy rico olor”.

Florencia Regidor. Crédito: X/@florregidor

Pero las agresiones continuaron, y Flor no se quedó callada. A un usuario que la atacó con ironía, respondió sin filtros: “Vení y olemelá”. Fiel a su estilo frontal, la exjugadora de GH dejó en claro que no está dispuesta a tolerar comentarios maliciosos sin dar pelea.