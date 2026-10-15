La muerte de Jorge “Roña” Castro conmocionó al deporte argentino. El histórico boxeador falleció durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bingo de Morón. En las últimas horas, un testigo que estaba junto a él reconstruyó los momentos previos a su fallecimiento y lanzó una fuerte denuncia por la atención que recibió.

Marcos Tolosa, un cliente habitual del establecimiento, aseguró que el excampeón mundial alcanzó a manifestarle que sentía un fuerte dolor en el pecho antes de desplomarse.

“Me dice: ‘Me duele el pecho’ y cayó”, relató el hombre durante una entrevista con Radio Mitre, en la que también expresó su indignación por lo ocurrido.

EL DRAMÁTICO RELATO DEL TESTIGO QUE ESTABA CON JORGE “ROÑA” CASTRO

Según explicó Tolosa, Castro permaneció cerca de 15 minutos sin recibir asistencia médica, una situación que, a su entender, podría haber tenido consecuencias determinantes.

“Él estaba vivo. Lo dejaron morir”, denunció el testigo, visiblemente afectado por la muerte del deportista.

El hombre también apuntó contra las condiciones de seguridad del bingo y cuestionó que no hubiera profesionales de la salud preparados para intervenir ante una emergencia.

“Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror”, manifestó.

Además, reclamó que el establecimiento disponga de una ambulancia para responder rápidamente ante situaciones de gravedad.

Murió Jorge “Roña” Castro a los 59 años (foto diario Olé).

De acuerdo con el primer informe policial, el encargado del bingo solicitó asistencia a los servicios de emergencia después de advertir que una persona se había descompensado. Sin embargo, cuando llegaron los médicos y los efectivos del Comando Patrulla de Morón, Castro ya no presentaba signos vitales.

La investigación quedó caratulada como “averiguación causales de muerte” y, por el momento, no existe una confirmación oficial sobre qué provocó el fallecimiento.

Aunque Tolosa mencionó que el exboxeador tenía diabetes y vinculó el episodio con esa enfermedad, las circunstancias médicas de su muerte todavía deben determinarse.