Las croquetas de pollo son una de esas recetas que nunca fallan cuando se busca preparar algo rico, práctico y rendidor. Su combinación de texturas las convierte en una alternativa ideal para servir como entrada, acompañamiento o parte de una picada casera.
El cocinero Matías Cuco compartió a través de la cuenta de Instagram de Cucinare una versión que incorpora un ingrediente inesperado: provoleta rallada. Este queso aporta un sabor intenso y una textura cremosa que combina perfectamente con el pollo, la cebolla salteada y los condimentos.
Además, la receta tiene otro detalle que marca la diferencia: las croquetas se rebozan con polenta en lugar de pan rallado, lo que permite conseguir una cobertura crocante y dorada. Para completar la preparación, se acompañan con un dip de mayonesa, queso crema y pimentón ahumado.
Ingredientes
Para las croquetas
- 3 pata muslos de pollo.
- Vegetales variados, para cocinar el pollo.
- 250 gramos de provoleta.
- Una cebolla.
- 150 gramos de miga de pan.
- Salsa de soja, a gusto.
- 100 cc leche.
- 2 huevos.
- Polenta, cantidad necesaria.
- Hierbas, a gusto.
- 50 cc aceite de oliva.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Aceite para freír, cantidad necesaria.
Para el dip
- 150 gramos de mayonesa.
- 100 gramos de queso crema.
- Pimentón ahumado, a gusto.
Procedimiento
- Cocinar el pollo: colocar los pata muslos en una olla con vegetales variados, sal y pimienta. Cocinar hasta que estén completamente hechos.
- Preparar la carne: retirar el pollo de la olla, dejar entibiar, quitar la piel y los huesos y procesar la carne hasta obtener una preparación desmenuzada.
- Saltear la cebolla: cortar la cebolla en cubitos pequeños (brunoise) y cocinarla en una sartén con aceite de oliva, sal y pimienta hasta que esté tierna.
- Incorporar la provoleta: rallar el queso y colocarlo en un bowl junto con el pollo procesado y la cebolla salteada.
- Preparar la mezcla: agregar la miga de pan, la salsa de soja y la leche. Amasar hasta conseguir una pasta homogénea que permita formar las croquetas.
- Dar forma a las croquetas: humedecerse ligeramente las manos con agua y tomar pequeñas porciones de la preparación para formar las croquetas.
- Rebozar: batir los huevos junto con las hierbas elegidas. Pasar cada croqueta primero por esta mezcla y después por la polenta hasta cubrir toda su superficie.
- Freír las croquetas: calentar abundante aceite en una olla y cocinar las croquetas hasta que estén bien doradas y crocantes por fuera.
- Preparar el dip: mezclar en un recipiente la mayonesa, el queso crema y el pimentón ahumado hasta obtener una salsa uniforme.
- Servir: colocar las croquetas en una fuente y acompañarlas con el dip para disfrutar de una picada casera.
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