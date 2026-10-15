Las croquetas de pollo son una de esas recetas que nunca fallan cuando se busca preparar algo rico, práctico y rendidor. Su combinación de texturas las convierte en una alternativa ideal para servir como entrada, acompañamiento o parte de una picada casera.

El cocinero Matías Cuco compartió a través de la cuenta de Instagram de Cucinare una versión que incorpora un ingrediente inesperado: provoleta rallada. Este queso aporta un sabor intenso y una textura cremosa que combina perfectamente con el pollo, la cebolla salteada y los condimentos.

Además, la receta tiene otro detalle que marca la diferencia: las croquetas se rebozan con polenta en lugar de pan rallado, lo que permite conseguir una cobertura crocante y dorada. Para completar la preparación, se acompañan con un dip de mayonesa, queso crema y pimentón ahumado.

Comensales 2 Ingredientes Para las croquetas 3 pata muslos de pollo.

pata muslos de pollo. Vegetales variados, para cocinar el pollo.

250 gramos de provoleta.

gramos de provoleta. Una cebolla.

cebolla. 150 gramos de miga de pan.

gramos de miga de pan. Salsa de soja, a gusto.

100 cc leche.

cc leche. 2 huevos.

huevos. Polenta, cantidad necesaria.

Hierbas, a gusto.

50 cc aceite de oliva.

cc aceite de oliva. Sal y pimienta, a gusto.

Aceite para freír, cantidad necesaria. Para el dip 150 gramos de mayonesa.

gramos de mayonesa. 100 gramos de queso crema.

gramos de queso crema. Pimentón ahumado, a gusto.

Procedimiento

Cocinar el pollo: colocar los pata muslos en una olla con vegetales variados, sal y pimienta. Cocinar hasta que estén completamente hechos. Preparar la carne: retirar el pollo de la olla, dejar entibiar, quitar la piel y los huesos y procesar la carne hasta obtener una preparación desmenuzada. Saltear la cebolla: cortar la cebolla en cubitos pequeños (brunoise) y cocinarla en una sartén con aceite de oliva, sal y pimienta hasta que esté tierna. Incorporar la provoleta : rallar el queso y colocarlo en un bowl junto con el pollo procesado y la cebolla salteada. Preparar la mezcla: agregar la miga de pan, la salsa de soja y la leche. Amasar hasta conseguir una pasta homogénea que permita formar las croquetas. Dar forma a las croquetas: humedecerse ligeramente las manos con agua y tomar pequeñas porciones de la preparación para formar las croquetas. Rebozar: batir los huevos junto con las hierbas elegidas. Pasar cada croqueta primero por esta mezcla y después por la polenta hasta cubrir toda su superficie. Freír las croquetas: calentar abundante aceite en una olla y cocinar las croquetas hasta que estén bien doradas y crocantes por fuera. Preparar el dip: mezclar en un recipiente la mayonesa, el queso crema y el pimentón ahumado hasta obtener una salsa uniforme. Servir: colocar las croquetas en una fuente y acompañarlas con el dip para disfrutar de una picada casera.

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