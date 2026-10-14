La muerte de Jorge “Roña” Castro, a los 59 años, dejó un profundo dolor entre sus seres queridos. Una de las personas más afectadas fue Noelia Vigliarolo, su pareja durante los últimos tres años, con quien compartía la casa, proyectos laborales y sueños que quedaron pendientes. Entre ellos había uno muy especial: viajar a la Costa Atlántica durante el fin de semana del Día de la Madre para comprometerse.

La historia de amor comenzó hace tres años, cuando se conocieron en un boliche. Lo que empezó como un encuentro casual se convirtió con el tiempo en una relación estable, con viajes, convivencia y una rutina compartida que ambos mostraban ocasionalmente en las redes sociales.

Jorge "Roña" Castro y su novia Noelia Vigliarolo (Foto: Instagram @noevigliarolo)

Noelia es conductora, panelista y productora, y ya tenía experiencia en el mundo del entretenimiento antes de conocer al exboxeador. Entre sus antecedentes profesionales figura su participación en el ciclo radial Censurados. Junto a Castro también desarrolló un proyecto propio: El show de Roña y Noe, un programa de streaming con invitados, música y bandas de cumbia.

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En ese espacio, el excampeón mundial de boxeo podía mostrar una faceta diferente de la que lo había hecho conocido sobre el ring. Noelia participaba tanto de la conducción como de la producción, por lo que la relación también se había convertido en una sociedad laboral.

Pero sus planes iban mucho más allá del trabajo. La pareja convivía desde hacía más de un año y había conversado sobre la posibilidad de tener un hijo. Noelia es madre de una niña de diez años y, según contó, la idea de ampliar la familia formaba parte de las charlas que mantenían sobre el futuro.

Jorge "Roña" Castro y su novia Noelia Vigliarolo (Foto: Instagram @noevigliarolo)

El proyecto más cercano era formalizar la relación. “Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, escribió Noelia en su despedida en las redes sociales. La escapada iba a marcar el comienzo de una nueva etapa después de tres años juntos, pero la muerte del exboxeador dejó ese deseo sin cumplir.

Tras el fallecimiento, la conductora compartió un mensaje cargado de dolor en el que recordó la complicidad que los unía y los momentos cotidianos que habían construido. “Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, expresó.

Jorge "Roña" Castro y su novia Noelia Vigliarolo (Foto: Instagram @noevigliarolo)

También evocó las mañanas en las que se quedaban en la cama tomando mate y conversando durante horas, una escena sencilla que adquirió otro significado después de la pérdida. “La casa va a estar vacía sin vos”, escribió, al intentar poner en palabras la ausencia de su compañero.

En su primera aparición televisiva tras la muerte de Castro, en el programa A la Barbarossa, Noelia volvió a hablar del compromiso que tenían planeado y contó que atravesaban un buen momento como pareja. “Estábamos por comprarnos nuestra casa”, reveló, al recordar los proyectos que compartían. Su testimonio permitió conocer una faceta íntima del exboxeador, lejos de las peleas y de la exposición pública.

“Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, había escrito también en su despedida. Y cerró con el apodo cariñoso con el que lo llamaba puertas adentro: “Mi Roñis”. Detrás de la figura popular del deporte argentino, Noelia recordó al hombre con el que compartía la vida cotidiana y con quien todavía tenía tantos planes por cumplir.

Jorge "Roña" Castro y su novia Noelia Vigliarolo (Foto: Instagram @noevigliarolo)

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