Los integrantes de Nadie dice nada darán el salto de la pantalla del streaming a la ficción con Somos así, la serie inspirada en el universo del popular programa de LUZU TV. La producción estrenará todos sus episodios el 18 de noviembre, exclusivamente en Hulu dentro de Disney+ Latinoamérica, y este jueves presentó su primer tráiler.

Protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, la comedia pondrá el foco en la amistad y en los desafíos de la nueva adultez, con personajes que, entre los treinta y los cuarenta años, deberán afrontar situaciones inesperadas y descubrir qué quieren sostener en sus vidas.

Foto: prensa Disney+

La propuesta combina humor y situaciones delirantes para retratar una etapa en la que las certezas escasean y los trabajos, los vínculos y los proyectos personales pueden cambiar de un momento a otro.

De qué trata Somos así, la serie de Nadie dice nada

La historia sigue a un grupo de amigos que atraviesa una etapa en la que todo parece desajustarse al mismo tiempo. Los problemas laborales, las relaciones que se transforman, las citas fallidas y los secretos que salen a la luz los obligarán a replantearse quiénes son y qué están dispuestos a mantener en sus vidas.

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A lo largo de ocho episodios, de 20 minutos cada uno, los protagonistas se enfrentarán a situaciones que amenazan con cambiarlo todo. La serie aborda con humor las contradicciones de crecer y tomar decisiones cuando ya no hay un manual de instrucciones.

La amistad será uno de los ejes centrales de la ficción, que buscará conectar con quienes transitan la adultez y descubren que tener más años no necesariamente significa tener todas las respuestas.

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El elenco de Somos así: quiénes acompañan a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La ficción está encabezada por los conductores de Nadie dice nada, el ciclo de streaming de LUZU TV. Nico Occhiato interpretará a Matías; Flor Jazmín Peña será Chía; Momi Giardina dará vida a Guillermina; Santi Talledo interpretará a Lucas y Martín Garabal será Leo.

Además, la serie contará con participaciones especiales de Oscar Martínez y Graciela Stefani, quienes interpretarán a los padres del personaje de Occhiato.

El elenco también incluye a Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati.

Completan el reparto Pedro Colleta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.

Foto: prensa Disney+

Quiénes están detrás de la nueva serie de Disney+

Somos así tendrá ocho episodios y fue realizada por Pampa Films. La dirección estará a cargo de Nick Silbert y Lalo Mark.

La idea original pertenece a Santi Talledo y Diego Vago, quienes también se desempeñan como guionistas y showrunners. El equipo autoral se completa con Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.

Con el estreno previsto para el 18 de noviembre, la producción trasladará a la ficción a varias de las figuras más reconocidas de Nadie dice nada, esta vez a través de una historia coral sobre las amistades, los cambios y las dudas que aparecen al entrar de lleno en la vida adulta.