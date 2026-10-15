Claudio Gabriel Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, volvió a generar repercusión tras difundirse un video en el que lanzó fuertes acusaciones contra la madre de la adolescente. En la grabación, el acusado pidió mantener un cara a cara con Melisa Heredia, y aseguró que quiere que se conozca la verdad sobre lo ocurrido.

“Quiero que estés frente a frente para que de una vez por todas se sepa la verdad”, expresó. Luego, la acusó de haber entregado a su hija y realizó señalamientos sobre presuntas situaciones vinculadas con la producción de material pornográfico: “Tu familia te va a terminar odiando, van a saber que vos entregaste a tu hija, las cosas que hiciste con tu hija”.

“Tu hija salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía, que vos la producías con tu celular, y todo lo veía tu hija, sus compañeras se reían. Animate, animate a estar al frente mío de una vez por todas”, dijo Barrelier en el video que difundió Mauro Szeta en sus redes sociales.

Claudio Barrelier rompió el silencio desde la cárcel (Foto: captura de X/@mauroszeta).

También sostuvo que la madre habría sido quien realizó el llamado para que un auto fuera a buscar a Agostina a su vivienda la noche de los hechos. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión del acusado y no constituyen hechos probados judicialmente: “La persona que mandó ese auto esa noche, que la busquen de mi casa, fuiste vos, vos hiciste ese llamado por teléfono”.

Durante el mensaje, Barrelier volvió a desafiar a la mujer a que se presente frente a él y dé explicaciones sobre lo sucedido. “Espero que digas la verdad, no podemos seguir así”, manifestó. Sus declaraciones se suman a la controversia que rodea la causa, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias del crimen.

CÓMO SIGUE LA CAUSA POR EL FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA

Barrelier volvió a declarar ante el fiscal Raúl Garzón y negó los hechos que se le atribuyen. Según la información difundida sobre la investigación, las cámaras de seguridad y otras pruebas forman parte de los elementos analizados para reconstruir las últimas horas de la adolescente.

Además, en septiembre de 2026 fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil, luego del análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa. Entre ellos había equipos aportados por su expareja, Marianela Palmero, quien también se encuentra detenida.

Agostina Vega fue víctima de un femicidio a sus 14 años (Foto: redes sociales).

Por su parte, Gabriel Vega, padre de Agostina, sostiene que el acusado no habría actuado solo y reclama que se investigue la posible participación de otras personas. La querella sigue de cerca las pericias de teléfonos, mensajes y cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias del crimen.

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