Cristina Pérez y Luis Petri celebraron cinco años de amor y, por este motivo, la periodista aprovechó para dedicarle una publicación muy especial a su esposo en sus redes sociales y enterneció a todos con sus palabras.

Junto a un video donde se los ve posando a cámara, Cristina le dejó un dulce mensaje a Luis. “Hace cinco años empezábamos a cambiarnos la vida. Hoy, este amor nos define, nos llena de felicidad”, empezó escribiendo.

Por último, agregó: “Pasamos por momentos de todo tipo y en todos fue nuestro pilar de fortaleza. Gracias por cada instante infinito. Gracias a Dios por encontrarnos. Te amo”. En el video también se los veía bailando muy enamorados.

Cristina Pérez celebró cinco años de relación con Luis Petri (Video: Instagram @cris_noticias)

EL FIRME DESCARGO DE CRISTINA PÉREZ SOBRE SU DECISIÓN DE NO SER MADRE

Cristina Pérez, felizmente en pareja con Luis Petri, habló a corazón abierto sobre su firme decisión de no ser madre. En una entrevista que Estefanía Berardi compartió a través de sus stories de Instagram, la periodista explicó por qué está segura de que no quiere tener hijos.

“Yo no me veo no durmiendo por tener a un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener”, expresó Cristina, contundente, al reflexionar sobre su decisión de darle la espalda al mandato de la maternidad.

“Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana”, sentenció la periodista, sin dejar lugar a duda.