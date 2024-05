En medio del dolor que siente por la muerte de su papá, Enrique, Cristina Pérez recurrió a las redes para compartir unas profundas palabras y despertó la ternura de sus seguidores con su posteo.

“Papi te amo. Te fuiste dueño de tu destino, peleando hasta el final a tu manera, aprovechando cada minuto para ser padre con tus chiquitos como nos decías últimamente, y estando presente en cada cosa que nos pasaba a mí y a tu nuevo hijo, mi marido @luispetriok. Vamos a cuidar a la mujer que tan feliz te hizo después de mamá. Como vos decías, ‘María es un ángel’”, comenzó diciendo la periodista en Instagram, junto a varias fotos familiares.

Foto: Instagram (@cris_noticias) Por: Fabiana Lopez

“Me queda tu amor, tu obstinación, tu genialidad y tu libertad para ser sin fronteras. Espero que la mami te reciba en el cielo y hablen de las cosas pendientes y bailen como les gustaba. Voy a cuidar a mis hermanos y te vamos a celebrar toda la vida, como el tipo único y fenomenal que sos”, agregó.

Foto: Instagram (@cris_noticias)

Y cerró, a corazón abierto: “Hoy todos los que llegaron a saludarte seguían diciéndote ‘Pepito’. Podrías haber vivido mil vidas más. Y nos queda esa fuerza invencible. Que la abuela y el abuelo te cuiden para siempre. Nosotros te llevamos en el alma y en la sangre. Vivís en tus hijos, Papá. Para siempre”.

EL FIRME DESCARGO DE CRISTINA PÉREZ SOBRE SU DECISIÓN DE NO SER MADRE

Cristina Pérez, felizmente en pareja con Luis Petri, habló a corazón abierto sobre su firme decisión de no ser madre. En una entrevista que Estefanía Berardi compartió a través de sus stories de Instagram, la periodista explicó por qué está segura de que no quiere tener hijos.

“Yo no me veo no durmiendo por tener a un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener”, expresó Cristina, contundente, al reflexionar sobre su decisión de darle la espalda al mandato de la maternidad.

“Yo no me veo no durmiendo por tener a un bebé entre los brazos”.

“Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana”, sentenció la periodista, sin dejar lugar a duda.