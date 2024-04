Cristina Pérez, felizmente en pareja con Luis Petri, habló a corazón abierto sobre su firme decisión de no ser madre. En una entrevista que Estefanía Berardi compartió a través de sus stories de Instagram, la periodista explicó por qué está segura de que no quiere tener hijos.

“Yo no me veo no durmiendo por tener a un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener”, expresó Cristina, contundente, al reflexionar sobre su decisión de darle la espalda al mandato de la maternidad.

“Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana”, sentenció la periodista, sin dejar lugar a duda.

CRISTINA Y LUIS SE COMPROMETIERON

La periodista Cristina Pérez y el precandidato a gobernador de la provincia de Mendoza por Mendocinos por el futuro, Luis Petri, difundieron imágenes del compromiso religioso que realizaron el fin de semana en la ciudad de Uspallata, muy cerca de la Cordillera de los Andes.

La pareja se mostró muy enamorada en una ceremonia íntima, que contó con la presencia de amigos y familiares.

“Nos comprometimos como queríamos, rodeados del amor de nuestras familias y con la Cordillera de fondo. Símbolo de épopeyas personales y colectivas es también la montaña que nos une, de Mendoza a Tucumán. Uspallata significa “el paso elegido”. Amarnos es nuestro paso elegido, Te amo @cris_noticias”, publicó Petri en su cuenta de Instagram.