A poco de que se conociera la triste noticia sobre la muerte de la mamá de Cristina Pérez, María Cristina Navarro -que desde hace dos décadas padecía de mal de Parkinson- la conductora de Telefe Noticias recurrió a las redes para compartir con sus seguidores el dolor que atraviesa en estos momentos.

“Gracias a todos por tanto amor. No me alcanza la vida para honrar el ejemplo de amor y grandeza de mi mamá. La vida tiene contrastes enormes”, comenzó diciendo la periodista en su cuenta personal de Twitter junto a una foto en la que se la ve de pequeña acompañada de su madre.

Cristina Pérez junto a su mamá, María Cristina (Foto: Instagram/cris_noticias)

“Les agradezco por acompañarme en los momentos de felicidad y también en los de honda pena”, agregó, dedicándole unas especiales palabras para aquellos que siguen su día a día, ya sean buenos o no tanto.

“Mi madre pudo decirnos que estaba orgullosa de sus hijos y hasta bendijo nuestro amor con Luis. Los quiero mucho. Te amo, mamá”, cerró Cristina, en referencia a la historia de amor que comenzó con Luis Petri.

La emoción de Cristina Pérez tras sorprender a todos en ¿Quién es la Máscara?

En otra imperdible gala de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro develó el misterio sobre qué famoso se escondió detrás de Orquídea, el personaje que se llevó la atención de los investigadores ¡y muchos se sorprendieron con su presencia!

Se trata de Cristina Pérez, la periodista y conductora de Telefe Noticias que había dado algunas pistas con su voz al entonar What a feeling, el tema de Irene Cara perteneciente a la banda sonora de la película Flashdance (1983).

Wanda Nara y Karina La Princesita fueron las únicas que acertaron al asegurar que Cristina era la que se encontraba allí frente a ellas, mientras que Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani se inclinaron por otras figuras.

“Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Lo que pasa es que me parecía como un juego. Pero cuando estás acá adentro, te das cuenta que casi no podés manejarte, es re difícil”.

“Es hermoso el traje. Me decidí a participar porque me gusta la magia del teatro. Lo que pasa es que me parecía como un juego. Pero cuando estás acá adentro, te das cuenta que casi no podés manejarte, es re difícil”, aseguró la invitada, emocionada por su participación.

Por último, ante la consulta sobre por qué eligió la canción que interpretó, cerró: “Yo crecí en los ochenta, ¿quién no quiso hacer esto? Todas queríamos, es un temón. Pensé en que, si iba a hacerlo, tenía que hacer algo que me represente”.