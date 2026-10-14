El cantante brasileño Ernesto de Souza Andrade Júnior, más conocido como Netinho, falleció este martes a sus 60 años. El artista se encontraba internado en un hospital de Salvador de Bahía, luchando contra un linfoma no Hodgkin.

El artista fue diagnosticado con el linfoma no Hodgkin en marzo de 2025 tras sentir fuertes dolores en sus piernas, lo que le provocó la suspensión de su agenda y el inicio de un tratamiento oncológico.

La noticia de su muerte fue anunciada en sus redes sociales donde lo destacaron como un “artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador”. “Su voz, su energía y su forma tan particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria”, aseguraron.

Ernesto de Souza Andrade Júnior era conocido artísticamente como Netinho

QUIÉN ERA NETINHO

Ernesto de Souza Andrade Júnior, conocido artísticamente como Netinho, tuvo una extensa carrera musical y se hizo mundialmente conocido por su canción “Milla”, que en la Argentina fue grabado en castellano por Leo García, bajo el nombre “La isla del sol”, y se convirtió en un éxito durante décadas.

A sus 16 años, Netinho ingresó a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salvador, mientras alternaba los estudios con presentaciones musicales. En 1988, debutó como vocalista de la Banda Beijo durante el Carnaval de Salvador y ese mismo año alcanzó notoriedad nacional con el tema “Beijo na Boca”.

Posteriormente tuvo otros éxitos como “Estrela Primeira”, “Barracos” y “A Vida é Festa”, pero en 1996 se hizo muy famoso al lanzar ya como solista el tema “Milla”.

El cantante estuvo casado entre 1997 y 2003 con la periodista Mariana Trindade, con quien tuvo una hija, llamada Bruna. En 2013 sufrió tres ACV que lo obligaron a permanecer alejado de los escenarios durante aproximadamente cuatro años.