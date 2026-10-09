Leo Travaglio se presentará el jueves 22 de octubre a las 23 en Café Berlín, en Villa Devoto, donde estrenará “Fueguito Digital”. El cantautor, compositor y productor artístico llegará al escenario de la avenida San Martín 6656 con una propuesta que combina su recorrido musical con una mirada sobre las relaciones humanas y las emociones. Las entradas se encuentran disponibles a través de Livepass.

Con más de 25 años de trayectoria, Travaglio desarrolló una carrera que abarca la música, la producción artística y la creación de experiencias. Fue el creador de Esperanto, una marca emblemática de la noche porteña, y de La Cena Secreta, una experiencia inmersiva que se convirtió en una de las propuestas destacadas de Buenos Aires. Actualmente, también dirige Gorriti Art Center.

La música ocupa un lugar central en su universo creativo, que reúne canciones, contenidos audiovisuales e identidad artística bajo el proyecto Mi Universo Secreto. Sus composiciones recorren temas como el deseo, los desencuentros, las contradicciones y las segundas oportunidades, con una mirada puesta en las experiencias cotidianas y los vínculos afectivos.

“FUEGUITO DIGITAL”, EL NUEVO PASO EN SU CARRERA MUSICAL

Entre sus lanzamientos anteriores se encuentran “Un Poco Más”, junto a Adabel Guerrero, “Tóxica”, “Natural”, “Parece Normal”, “Besos Verdaderos” y “La Kermesse de la Vida”. En 2024, además, fue invitado al Festival de Cantautores en el Palacio de la Libertad, donde presentó en vivo “La Kermesse de la Vida”. El estreno de “Fueguito Digital” se suma ahora a ese recorrido artístico.

Sobre su manera de componer, Travaglio resume el espíritu de sus canciones con una frase que define su búsqueda: “Mis canciones hablan de lo que nos pasa cuando amamos, cuando nos equivocamos, cuando insistimos y cuando volvemos a empezar”. Desde esa perspectiva, su proyecto musical propone historias vinculadas con las emociones y las experiencias compartidas.

Leo Travaglio (Foto: prensa)

La cita será el jueves 22 de octubre, a las 23, en Café Berlín, ubicado en avenida San Martín 6656, Villa Devoto. Las entradas se pueden adquirir a través de Livepass . Allí, Travaglio presentará por primera vez “Fueguito Digital” en el marco de una nueva etapa de su camino como cantautor.

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