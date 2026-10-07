El blanqueo de la relación de Lourdes Sánchez con Francisco Liotta no sólo confirmó el secreto a voces de que la bailarina estaba separada de hecho del Chato Prada, sino que además habría generado intrigas en la política de la provincia de Corrientes.

“Hay un fuerte rumor en la provincia de Corrientes que está en revisión, está en riesgo, el puesto de Lourdes Sánchez después de todo este lío”, contó Juan Etchegoyen.

Entonces, el panelista de Nuevo Día explicó el riesgo que corre la presidente del Instituto de Cultura de Corrientes: “Ayer Juan Pablo Valdés, el gobernador, llegó a la provincia y también estuvo avasallado por este tema”.

Los soportes políticos de Lourdes Sánchez.

El respaldo político de Lourdes Sánchez

Paula Galloni acotó que “la familia Liotta es pesada” en Corrientes, al tiempo que recordó que “el hermano de Lourdes es juez”, por lo que “no la van a poder bajar tan fácil”.

Aunque el propio Juan Etchegoyen enfatizó que fue el exgobernador Gustavo Valdés, hermano del actual mandatario, fue quien apostó a Lourdes, quien además haría “un muy buen trabajo”.