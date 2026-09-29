En junio de este año, Albere reveló en sus redes que, a poco más de dos meses de haberse convertido en madre de Francisca, había decidido separarse de Doble P, el cantante de RKT con quien había formado una familia.

“Sí, realmente estamos separados. Nos separamos hace dos semanas. Lo amo mucho, quisimos construir una familia, pero a veces no se puede. Es muy difícil transitar un postparto, la llegada de un bebé, la vida cambia por completo y muchas veces la pareja se desgasta”, reveló.

La noticia sorprendió a sus seguidores y generó gran repercusión. Días después, la influencer profundizó sobre las razones que habrían afectado la relación y sorprendió al señalar una compleja convivencia familiar como uno de los factores principales a la hora de decidir separarse de su pareja.

Foto: @albereee_

¿ALBERE SE RECONCILIÓ CON DOBLE P?

En las últimas horas, Albere compartió a través de su cuenta de Instagram un video que decía: “Mis explicaciones”. Sobre el inicio del video parecía que la influencer iba a anunciar su reconciliación con Doble P... pero todo se trató de una estrategia.

“Supuestamente, uno vuelve a donde fue feliz y por eso volví. No me juzguen, no me critiquen, ya lo sé...”, empezó diciendo. Sin embargo, rápidamente anunció: “¡Mentira! Por eso volví a YouTube. Volví para quedarme. Estoy haciendo un reto: 90 días de mamá a boxeadora, de tiktoker a boxeadora”.

¿Albere se reconcilió con Doble P? (Video: Instagram @albereee_)

“Estoy supercontenta, muy motivada”, reconoció Albere, de cara a este regreso. “Les prometo que me voy a quedar. Sé que la gente que me sigue desde hace años y que me conoció en YouTube debe estar feliz porque realmente mucha gente era la que me pedía que vuelva a YouTube”, agregó la influencer que mencionó: “183.000 vistas en 52 minutos. ¡Es una locura! ¡Muchas gracias!“.

Por último, anunció nuevos proyectos en su canal de YouTube e invitó a sus seguidores a que se sumen. “Y después se vienen un montón de colaboraciones. Ya tengo como más de diez confirmadas. Así que nada, me puse a laburar”, admitió.