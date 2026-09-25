El actor Raúl Rizzo construyó una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro argentino. Durante décadas, se puso en la piel de personajes muy diferentes, aunque varios de sus papeles como villano quedaron especialmente grabados en la memoria del público.

Uno de los más nombrados fue Manuel, en la exitosa ficción “Padre Coraje”, protagonizada por Facundo Arana, Nancy Dupláa y Gabriel Goity. Sin embargo, cuenta con una extensa lista de éxitos previos que aún son recordados por el público.

A los 78 años, Rizzo continúa ligado al mundo de la actuación y mantiene una intensa actividad profesional. En los últimos años encontró en el teatro uno de sus principales espacios de trabajo, mientras también desarrolla otra de sus grandes pasiones: la docencia.

Raúl Rizzo hoy.

ASÍ ESTÁ HOY EL ACTOR RAÚL RIZZO

Lejos de alejarse de los escenarios, Raúl Rizzo continúa participando de distintas propuestas teatrales. Uno de sus trabajos recientes fue “Rojos globos rojos”, una obra de Eduardo “Tato” Pavlovsky, con puesta de Christian Forteza, en la que compartió escenario con Gabriela Perera y Marta Igarza.

La pieza recupera textos de Pavlovsky y propone una combinación de humor, ironía y reflexión. El trabajo de Rizzo y Perera, además, fue reconocido con nominaciones a los Premios ACE dentro de las categorías relacionadas con el teatro alternativo.

Raúl Rizzo es parte del elenco de “Rojos globos rojos”

La televisión también ocupa un lugar importante en su extensa trayectoria. Antes de “Padre Coraje”, el actor había formado parte de ficciones como “La extraña dama”, “Primicias” y “Kachorra”, entre muchas otras producciones. Si bien los personajes de villano fueron algunos de los que más trascendieron, su carrera incluye una amplia variedad de registros.

Actualmente, además de actuar, Rizzo se dedica a la enseñanza. Da clases de actuación en Merlo y Villa Luro, una actividad que combina con sus trabajos teatrales. “Tengo bastante actividad, por suerte”, expresó el actor al hablar sobre su presente.

En distintas oportunidades, Rizzo también señaló que el teatro representa una alternativa fundamental para los actores frente a la menor cantidad de ficciones que se producen actualmente en la televisión argentina.

Anahí, la hija mayor de Raúl Rizzo, falleció a los 34 años (Fuente: Instagram)

LA PÉRDIDA QUE MARCÓ LA VIDA DE RAÚL RIZZO

Más allá de su actividad profesional, el presente de Raúl Rizzo también está atravesado por una experiencia personal que dejó una huella profunda: la muerte de su hija Anahí. La joven, que tenía apenas 34 años, fue hallada sin vida en su casa de Constitución en enero de 2024.

El actor habló públicamente sobre ese dolor y reconoció que se trata de un duelo que continúa acompañándolo con el paso del tiempo. Aun así, Rizzo mantiene su actividad artística y docente, dos ámbitos que siguen formando parte central de su vida.

Además de su carrera, el actor tuvo una participación activa en cuestiones vinculadas al ámbito gremial y político. Llegó a estar al frente de la obra social del sindicato de actores y también participó de distintas convocatorias relacionadas con organismos y grupos de derechos humanos.