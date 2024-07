Raúl Rizzo habló por primera vez de su hija, a seis meses de su muerte. El actor relató lo mucho que le costó volver a trabajar tras su fallecimiento y afirmó que siente su presencia pese a la distancia física.

“Fue muy complejo, duro y tremendo volver a trabajar después de la muerte de mi hija, que fue totalmente inesperada. Este año arrancó de una manera muy dolorosa, pero la llevo conmigo a donde vaya, está más adentro mío que nunca”, aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Anahí, la hija de Raúl, falleció hace seis meses.

Y aseguró que estarán unidos de por vida. “Ella sube al escenario y baja conmigo de ahí, ella saluda conmigo cuando agradezco lo que me dice la gente. Ella ensaya conmigo cuando me toca ensayar. Ella siempre está y siempre va a estar conmigo, no se va a separar de mí jamás”, expresó, a corazón abierto.

RAÚL RIZZO REVELÓ LA SEÑAL QUE RECIBIÓ DE SU HIJA ANAHÍ

Raúl Rizzo habló de la señal que recibió de su hija Anahí. “Creo en las señales. hace bien creer en ese tipo de cosas. Me pasó algo que podría mencionarte. A mi hija le gustaban mucho los gatos, siempre tenía dos o tres con ella y, un día, se apareció una gatita toda mojada, una cachorrita, muy chiquita. Le salvamos la vida y la adoptamos. Creo que es una señal”, contó.

Raúl habló por primera vez de su hija, a seis meses de su muerte.

“La tenemos acá con nosotros y le pusimos de nombre China. Apareció y la envió mi hija; está mi hija ahí”, cerró, con ternura.