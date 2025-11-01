El actor Raúl Rizzo volvió a encender la polémica al lanzar fuertes críticas contra Guillermo Francella, luego de que este cuestionara el rol del INCAA.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Rizzo se mostró molesto con las declaraciones de su colega y defendió el valor del cine nacional.

“Nos atacó mucho este gobierno en la parte cultural. El INCAA ya es solo un sello, no existe más con el rol que tenía. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dijo Francella”, comenzó diciendo el actor.

Y agregó: “El teatro comercial se nutre del independiente, de la gente que se forma ahí. Que no le guste algo no garantiza nada, debería disfrutar su éxito y dejar de joder”.

Murió la hija mayor de Raúl Rizzo (Foto: captura Instagram/j.raulrizzo)

RAÚL RIZZO FUE LETAL CON FRANCELLA

En tono aún más filoso, Rizzo sostuvo que Francella debería revisar su propia filmografía antes de opinar sobre el uso de fondos públicos: “No entiendo por qué habla de otros que la pelean para hacer cine. Él no puso ese dinero, y no todas sus películas son estupendas. Que no se sienta tan ofendido”, lanzó.

Finalmente, el actor fue contundente sobre su opinión artística: “No me gusta Guillermo Francella como actor, es eficaz pero no talentoso. Hay otros intérpretes que respeto mucho más, como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá o Pepe Soriano”, afirmó, dejando en claro su postura.