Migue Granados sumó una nueva faceta a su carrera y decidió incursionar en el mundo gastronómico. El conductor inauguró Matt’s, un nuevo local ubicado en Las Cañitas, donde apostó por un producto que habitualmente queda relegado frente al protagonismo de las hamburguesas y las pizzas: los panchos.

El emprendimiento abrió oficialmente sus puertas el jueves 10 de septiembre y tiene como socio a Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store y Luisa’s. Juntos desarrollaron una propuesta inspirada en las tradicionales pancherías estadounidenses, con ingredientes importados y una estética vintage.

Para Migue Granados, además, se trata de un proyecto con un significado especial. Antes de la inauguración, el conductor había contado que tener su propia panchería era uno de los grandes sueños que conservaba desde hacía años.

Así es Matt's, el nuevo negocio de Migue Granados (Foto: Instagram @matts.hotdogs)

CÓMO ES MATT’S, EL NUEVO NEGOCIO DE MIGUE GRANADOS

La propuesta de Matt’s toma como referencia las recetas tradicionales de ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago y Detroit, además de la cultura gastronómica de Coney Island.

Uno de los principales diferenciales del local está en sus ingredientes. Las salchichas son 100% de carne vacuna e importadas desde Estados Unidos, mientras que los panes fueron desarrollados especialmente para el emprendimiento.

La carta cuenta con siete variedades de panchos, con distintas combinaciones de salsas y toppings. El Clásico, que incluye un aderezo a elección, cuesta $9.300. El NYC, preparado con mostaza picante, salsa de cebolla colorada y chucrut, tiene un valor de $10.800. Por su parte, el Original, con mostaza, cebolla y relish, cuesta $10.900.

El menú de Matt's (Foto: Instagram @matts.hotdogs)

Entre las opciones también aparece el Americano, con cheddar y panceta, por $11.000. Para quienes buscan propuestas más cargadas, están el Chili Cheese Dog, a $12.600; el Coney Dog, a $12.700; y el Chicago, a $12.800. El Chicago combina mostaza, relish verde, cebolla, tomate y pickles, y también permite sumar ajíes picantes.

El nuevo local gastronómico de Migue Granados está ubicado en Maure 1678, en Las Cañitas y funciona de martes a jueves de 20 a 00, mientras que viernes, sábado y domingo abre de 12 a 00.