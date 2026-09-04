Emilia Mernes volvió a Nogoyá, Entre Ríos, para disfrutar de un momento muy especial junto a su familia. En esta oportunidad, la artista celebró el cumpleaños de su papá, Pedro, y aprovechó sus redes sociales para dedicarle unas palabras cargadas de emoción.

“Díganle feliz cumple al mejor guerrero”, escribió la cantante desde su cuenta secundaria de Instagram. Además, compartió distintas postales de la intimidad del festejo, en las que apareció abrazada a su padre y acompañada por su mamá, Gabriela, y su hermano.

Entre las imágenes también mostró el momento en el que Pedro Mernes sopló las velitas de su torta mientras toda la familia le cantaba el feliz cumpleaños.

El emotivo mensaje de Emilia Mernes a su papá por su cumpleaños. Crédito: Instagram

POR QUÉ EMILIA MERNES LLAMA “GUERRERO” A SU PAPÁ

La palabra elegida por Emilia para homenajear a su padre tiene un significado muy especial en su historia familiar. En 2019, cuando ella comenzaba a dar sus primeros pasos como solista, Pedro fue diagnosticado con cáncer.

El emotivo mensaje de Emilia Mernes a su papá por su cumpleaños. Crédito: Instagram

Aquel difícil período marcó profundamente a la cantante y años después terminó convirtiéndose en inspiración para una de sus canciones más personales. En 2023, Emilia lanzó “Guerrero.mp3”, un tema dedicado a su papá y a la lucha que atravesó contra la enfermedad.

“Yo le digo ‘mi guerrero’ porque se bancó tantas, es mi superhéroe, mi ángel, todo”, explicó Emilia en aquel momento sobre el vínculo que mantiene con Pedro.

El emotivo mensaje de Emilia Mernes a su papá por su cumpleaños. Crédito: Instagram

Ahora, alejada por unos días de sus compromisos profesionales, Emilia Mernes volvió a sus raíces para acompañar a su papá en una fecha especial y dejó en evidencia, una vez más, la profunda relación que los une.