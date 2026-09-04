A 11 año de su muerte, Verónica Llinás quiso recordar a su marido en el día de su cumpleaños. Por este motivo, a través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un recuerdo de Guido Goretti, con quien compartió 24 años de matrimonio.

“Feliz cumpleaños Guidino de mi. Fuimos tan jóvenes y tan felices, nos quisimos tanto. Eras el sol”, escribió la actriz, emocionada, junto a una imagen de Goretti en tono sepia, en lo que parece ser una tarde de pesca.

Rápidamente, la publicación de Verónica comenzó a recibir cientos de “me gusta” y comentarios de afecto entre los que se encontraban algunos de sus amigos y colegas como, por ejemplo, Soledad Villamil y Laura Novoa.

Verónica Llinás recordó a su marido en el día de su cumpleaños (Foto: Instagram @soyverollinas)

UN AMOR MUY PRESENTE

Guido Goretti, el esposo de Verónica Llinás, murió en 2015, luego de atravesar una larga enfermedad. De acuerdo a lo que contó la actriz, el hombre había logrado en un primer momento superar el cáncer, sin síntomas ni registro de la enfermedad tras completar el tratamiento de quimioterapia.

Verónica Llinás y su marido, Guido Goretti (Foto: Instagram @soyverollinas)

Sin embargo, tiempo más tarde el tumor terminó por hacer metástasis en el cerebro, lo que derivó en su fallecimiento. A pesar del paso de los años, la actriz lo sigue teniendo muy presente y, por este motivo, lo recuerda cada vez que puede.

En 2025, con motivo de una década de su fallecimiento, Llinás compartió en sus redes sociales un mensaje que decía: “Vaya uno a saber por qué mares estarás navegando ahora, siempre con tu buen humor y tu sonrisa socarrona, haciendo ridículas poses de fisicoculturista para las fotos. Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos”.