Café La Humedad, el emblemático espacio creado por Cacho Castaña, celebró sus 10 años con un emotivo festejo que reunió a numerosas figuras del espectáculo y la cultura argentina. Además, el reconocido lugar fue declarado de Interés Cultural.

Marina Rosenthal, viuda del querido artista, encabezó la celebración y estuvo acompañada por familiares, amigos y reconocidas personalidades que se acercaron para rendir homenaje a la memoria del cantante y compositor.

Entre los invitados estuvieron Palito Ortega, Néstor Fabián, Oscar Ruggeri junto a su esposa, Roberto Piazza, Walter Vázquez, Evelyn Schield, Gustavo Luteral y Adriana Varela.

Marina Rosenthal Por: MOVILPRESS

Oscar Ruggeri y Nancy Otero

Adriana Varela

Osvaldo Laport y Viviana Sáez con Marina Rosenthal Por: MOVILPRESS

Marina Rosenthal con Roberto Piazza y Walter Vázquez

Néstor Fabián y Palito Ortega

Evelyn Schield Por: MOVILPRESS

Gustavo Luteral

Uno de los momentos más emotivos de la noche tuvo como protagonista a Adriana Varela, quien se subió al escenario y homenajeó a Cacho Castaña con su voz, en una jornada cargada de recuerdos y emoción.

De esta manera, Café La Humedad celebró una década de historia y reafirmó el legado de Cacho Castaña, uno de los grandes referentes de la música popular argentina.