Tom Holland volvió a dejar en claro que siente una profunda admiración por Lionel Messi.

En una entrevista con Streams Telefe, el protagonista de Spider-Man aseguró que haber compartido una campaña publicitaria con el capitán de la Selección argentina fue una experiencia inolvidable y un gran impulso para la nueva película Spider-Man: Brand New Day.

TOM HOLLAND ELOGIÓ A LIONEL MESSI Y CONTÓ CÓMO FUE TRABAJAR CON ÉL EN SPIDER-MAN

“Siento una inmensa gratitud porque Messi no suele hacer ese tipo de cosas", expresó el actor británico durante la charla con el periodista Dami Nakache. Luego, destacó el impacto que tuvo la participación del rosarino en el universo de Marvel: “Que se adentrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio muchísima confianza en que la película está llegando a todo el mundo, incluso al GOAT".

Holland también explicó que siempre encontró inspiración en la historia de vida del futbolista. Incluso, entre risas, se comparó físicamente con él al definirse como un “tipo pequeño” y aseguró que la capacidad de Messi para superar obstáculos hasta convertirse en el mejor jugador del mundo es un ejemplo que lo acompaña desde chico.

Crédito: Instagram

La campaña, que rápidamente se volvió viral, mostró al campeón del mundo compartiendo escena con Peter Parker en una tienda de Nueva York y luego balanceándose entre los edificios con las clásicas telarañas del superhéroe. Uno de los momentos más comentados fue cuando Spider-Man le preguntó al futbolista si le tenía miedo a las alturas, un guiño que conquistó tanto a los fanáticos del cine como a los del fútbol.

De esta manera, Holland volvió a combinar dos de sus grandes pasiones —el cine y el fútbol—, mientras reafirmó la enorme admiración que siente por Lionel Messi, a quien considera, sin dudarlo, el mejor futbolista de todos los tiempos.