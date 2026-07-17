Nicole Neumann volvió a abrir las puertas de su casa, a través de imágenes compartidas en sus redes sociales, para mostrar cómo luce, en esta nueva etapa, la habitación de su hijo menor, fruto de su relación con Manu Urcera.

La modelo dejó ver un espacio pensado con criterio: cortinas largas en color crudo que aportan calidez, un canasto organizador de tela para mantener los juguetes ordenados y una estética que refuerza la idea de un ambiente funcional pero con diseño. Todo, sin perder de vista el objetivo de fondo: acompañar el crecimiento de Cruz con un lugar propio, cómodo y a su medida.

CÓMO ES LA HABITACIÓN DE CRUZ, EL HIJO DE NICOLE NEUMANN

En las fotos que compartió la conductora, se nota una decoración simple, elegante y atemporal, sin sobrecarga visual ni colores fuertes. La cuna que usaba el pequeño fue reemplazada por una camita de madera , un cambio que acompaña la etapa de mayor autonomía que atraviesa Cruz.

Este giro hacia los tonos neutros no es casual: el dormitorio funciona como un reflejo del estilo de vida que Nicole construyó en esta nueva etapa, marcado por lo natural, lo armonioso y el vínculo familiar.

La habitación de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann, renovada con tonos neutros y decoración minimalista. Crédito Instagram / Nicole Neumann.

La renovación del cuarto no fue la primera que hizo la modelo desde que nació su hijo. Meses atrás, cuando Cruz estaba por cumplir sus dos años, Nicole ya había encarado otra remodelación pensada para acompañar su desarrollo: en un esquema de minimalismo gris, fusionó muebles y juguetes seguros para que el nene pudiera jugar en soledad, sumando ventanales para sumar luz natural al ambiente.

En esa oportunidad, también incorporó un pelotero para estimular su curiosidad y diversión, además de mantener los peluches de animales que tanto le gustan.

EL ESTILO DE VIDA QUE ELIGIÓ NICOLE NEUMANN PARA CRUZ

Lejos de la estética nórdica que suelen elegir otras celebridades para sus hijos, Nicole Neumann optó por un enfoque distinto a la hora de pensar los espacios de Cruz. La modelo aplicó una filosofía educativa al diseño del cuarto, con el objetivo de incentivar la autonomía e independencia del niño antes que seguir una tendencia decorativa específica.

La habitación de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann, renovada con tonos neutros y decoración minimalista. Crédito Instagram / Nicole Neumann.

Esa misma lógica de calidez y conexión con lo natural se repite en otros espacios de la familia: en su casa de Punta del Este, por ejemplo, los interiores se caracterizan por paredes revestidas de madera blanca, grandes ventanales y cortinas de voile, generando un estilo rústico-chic donde priman la calma y los materiales nobles .

Con este nuevo gesto, Nicole volvió a compartir un costado íntimo de su vida familiar, algo que sus seguidores celebraron una vez más. El cuarto de Cruz, con su combinación de tonos neutros, materiales naturales y objetos funcionales, terminó de consolidarse como uno de los rincones favoritos de la casa para el pequeño.