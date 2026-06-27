La trágica muerte de Ernestina Pais, quien falleció este viernes por la noche luego de que su Honda City EXL fuera arrollado por una formación del Tren de la Costa, sigue sumando datos que salen a la luz mientras avanza la investigación del caso.

En las últimas horas, se conoció que la conductora tenía el registro de conducir inhabilitado, una información que fue difundida por el periodista Nico Helber a través de sus redes sociales.

Según trascendió, la suspensión de la licencia fue dictada el 8 de abril de este año, luego de un episodio ocurrido el 3 de marzo en la intersección de Avenida del Libertador y Las Heras, en Vicente López.

Foto: Captura de X (@NNhelber) Por: Fabiana Lopez

Mientras continúa la investigación para determinar con precisión las circunstancias del accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais, estos antecedentes cobraron notoriedad tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Foto: Captura de X (@NNhelber) Por: Fabiana Lopez

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LA PALABRA DE UN TESTIGO QUE INTENTÓ RESCATAR A ERNESTINA PAIS DE ADENTRO DEL AUTO: “NUNCA NOS CONTESTÓ”

La muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, continúa generando una profunda conmoción. Mientras avanza la investigación sobre el accidente ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, un vecino que fue de los primeros en llegar al lugar rompió el silencio y relató los dramáticos minutos que vivió al intentar asistir a la conductora.

Se trata de Carlos, quien brindó su testimonio en A24 y recordó cómo reaccionó apenas escuchó el fuerte impacto del tren contra el vehículo: “Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, explicó.

“Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, agregó.

Foto: Captura (A24)

“Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, siguió sobre el impacto que habría sucedido - según él- entre las 19.20 y 19.25 hs.

“Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, cerró.

El estremecedor testimonio de Carlos aportó nuevos detalles sobre los instantes posteriores al fatal accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais y conmovió profundamente a todo el país.