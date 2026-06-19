La polémica que envuelve a Luzu TV tras la difusión de una información incorrecta sobre Jorge Messi sigue sumando capítulos. En las últimas horas, quien tomó la palabra fue Luis Majul, que analizó públicamente el descargo realizado por Nicolás Occhiato luego del escándalo que sacudió al canal de streaming.

Durante su programa, el periodista aclaró que siente aprecio personal por el conductor de Nadie Dice Nada, aunque consideró que la respuesta pública no fue suficiente y que aún falta una autocrítica más profunda por parte de los responsables del episodio.

LA CRÍTICA DE MAJUL AL DESCARGO DE OCCHIATO

Al referirse a la situación, Majul destacó que no pretende darle lecciones a Occhiato, pero marcó diferencias con la forma en que encaró la crisis.

“Yo no soy quién para decirle lo que tiene que hacer en la vida a Nico Occhiato, que le va muy bien”, expresó inicialmente.

“Primero tiene que asumir fuertemente la responsabilidad y después decir que no lo ataquen o que es mentira lo de los sponsors que se fueron. Tiene que ser más humilde, pedir disculpas completas y después pasar al lugar de la defensa o la victimización”, sostuvo.

“HOY ES EL DÍA DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD”

Las declaraciones llegaron después de que Occhiato asegurara que lo ocurrido fue producto de un error humano y defendiera el accionar de su equipo, además de negar algunas versiones que circularon en redes sociales sobre presuntas consecuencias comerciales para el canal.

“Lo digo por Nico Occhiato, que me cae muy bien desde el punto de vista personal, pero sí les recomendaría que asuman la responsabilidad. Hoy es el día de asumir la responsabilidad”, remarcó.

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TAMBIÉN APUNTÓ CONTRA FLORENCIA PEÑA

El periodista también hizo referencia a la situación de Florencia Peña, quien fue la encargada de comunicar al aire la versión que luego resultó falsa y que más tarde pidió disculpas públicamente.

“Igual que Florencia Peña, que asumió la responsabilidad un minuto y después dijo que se sentía mal. La está pasando mal y yo no le deseo el mal a nadie, pero Florencia Peña no es la víctima”, afirmó.

EL DEBATE SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN EL STREAMING

Más allá de los protagonistas, Majul aprovechó la controversia para reflexionar sobre el rol de los medios digitales y la responsabilidad que implica informar ante audiencias masivas.

“Es una gran lección para todos los medios de comunicación, que ojalá sea aprendida. No importa el horario, un streaming es un medio de comunicación y cuanto más suscriptores tenés, más responsabilidad tenés”, señaló.

En el cierre, dejó una advertencia dirigida a toda la industria: “No podés estar todo el tiempo boludeando y diciendo barbaridades. Tiene que haber algo profesional ahí”.