Ozuna y el reconocido productor puertorriqueño Yampi vuelven a trabajar juntos en “Ropa Cara”, un nuevo sencillo que marca el regreso de una de las duplas más exitosas del género urbano.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y llega acompañada de un videoclip oficial filmado en Puerto Rico.

Con una sólida base de reggaetón y el sello musical que ha caracterizado sus colaboraciones a lo largo de los años, “Ropa Cara” apuesta por la esencia del género y reúne nuevamente a dos referentes que han sido responsables de algunos de los mayores éxitos de la música urbana latina.

La historia detrás de la exitosa dupla de Ozuna y Yampi

La conexión artística entre Ozuna y Yampi ha dado origen a canciones que marcaron una época dentro del reggaetón, entre ellas “El Farsante”, “Tu Foto” y “La Modelo”, temas que acumulan millones de reproducciones y se convirtieron en clásicos del repertorio del artista puertorriqueño.

Con “Ropa Cara”, ambos vuelven a coincidir en un lanzamiento que reafirma la química musical que los convirtió en una de las alianzas más influyentes del género urbano durante la última década.

El videoclip de “Ropa Cara” fue filmado en Puerto Rico

El estreno del sencillo llega acompañado de un videoclip oficial dirigido por Ricardo Rivera, conocido artísticamente como “Fue Ricky”. La producción audiovisual fue rodada en Puerto Rico y presenta una propuesta visual inspirada en la moda, el lujo, el estilo y la cultura urbana contemporánea.

Las imágenes complementan la energía de la canción y refuerzan la identidad artística de ambos exponentes del movimiento urbano latino.

Ozuna continúa expandiendo su carrera con nuevos lanzamientos y una gira mundial

Durante 2026, Ozuna ha seguido ampliando su catálogo musical con canciones como “Una Aventura” y “Mi Yo de Antes”. Además, el artista se encuentra recorriendo Europa con su nueva gira internacional, “Una Aventura World Tour”.

El tour comenzó el pasado 16 de junio en Ibiza, España, y continuará por distintas ciudades de Europa y América Latina durante los próximos meses. Inspirada en uno de sus lanzamientos más recientes, la gira propone una experiencia en vivo que conecta la esencia de “Una Aventura” con el espectáculo sobre el escenario.

Cuándo se presenta Ozuna en Argentina

Como parte de esta gira mundial, Ozuna regresará a la Argentina el próximo 8 de septiembre para ofrecer un show especial en Buenos Aires. El cantante se reencontrará con sus fanáticos argentinos en una noche que recorrerá sus grandes éxitos y sumará las canciones de su nueva etapa artística.