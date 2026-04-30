Con una trayectoria que atraviesa generaciones, Miguel Ángel Solá continúa siendo una de las figuras más respetadas del espectáculo argentino. A sus 75 años, el actor sigue activo en los escenarios y mantiene intacta la pasión por el oficio que lo convirtió en referente de la actuación.

Dueño de una carrera de más de cinco décadas, Solá supo destacarse en cine, televisión y teatro, tanto en Argentina como en España, consolidando un recorrido artístico marcado por la versatilidad y el prestigio.

MIGUEL ÁNGEL SOLÁ Y SU PRESENTE A LOS 75 AÑOS

Lejos de pensar en el retiro, el actor continúa ligado al teatro, ámbito que siempre definió como uno de sus espacios más genuinos para expresarse. En los últimos años se mantuvo en actividad con distintos proyectos. Actualmente protagoniza con Merecedes Funes la obra “POr el placer de volver a verla”.

Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes

Su figura sigue despertando admiración entre colegas y público, no solo por su talento, sino también por la intensidad con la que encara cada trabajo.

EL ORO Y EL BARRO, EL ÉXITO QUE MARCÓ SU CARRERA

Entre sus recordados trabajos aparece El oro y el barro, la exitosa ficción emitida entre 1991 y 1992 que se transformó en un clásico de la televisión. Allí interpretó a Sergio Castellini, un personaje oscuro y complejo que quedó grabado en la memoria de los televidentes.

Miguel Ángel Solá: a sus 75 años, vigente y lejos del retiro. Crédito: Instagram

La novela fue una coproducción entre Argentina y España y tuvo gran repercusión en ambos países.