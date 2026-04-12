El conflicto entre Silvia Süller y Silvio Soldán volvió a escalar en las últimas horas, luego de que el conductor asegurara en televisión que la relación terminó por el odio que ella sentía hacia su madre, Tita. Lejos de dejar pasar las declaraciones, la mediática respondió sin filtros y sumó un nuevo capítulo al histórico enfrentamiento.

Durante un vivo de Instagram junto a Tomasito Süller, Silvia no solo se mostró reconciliada con su hermano, sino que también sorprendió al revelar detalles desconocidos sobre la apariencia de su expareja.

LA REVELACIÓN QUE REAVIVÓ EL ESCÁNDALO

En medio de la charla, Tomasito recordó una anécdota que rápidamente despertó risas y complicidad. “Nunca me olvido de que contaste que se rascaba con una aguja de tejer”, lanzó. Sin dudarlo, Silvia confirmó la historia y dio más detalles.

“Yo nunca lo vi pelado, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y a veces se le levantaba un poquito, entonces se metía la aguja para rascarse”, explicó, en referencia al cabello del conductor.

Silvio Soldán desmintió a Silvia Süller: No la invité a cenar; gracias a Dios hace siglos que no la veo

Además, agregó que ese sistema requería mantenimiento constante: “Todos los meses se hacía el service. Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba”.

UNA RESPUESTA TRAS LAS DECLARACIONES DE SOLDÁN

El descargo de Silvia llega después de las recientes declaraciones de Soldán en el programa A la Tarde (América), donde habló del final de la relación y responsabilizó a su expareja por conflictos familiares.

Lejos de bajar el tono, la mediática eligió exponer aspectos de la intimidad del conductor, en una respuesta que no pasó desapercibida y que podría generar nuevas repercusiones.