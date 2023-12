Silvia Süller regresó a los medios y volvió a hablar de su expareja, Silvio Soldán. La mediática, sin filtro, reveló que él siempre le pedía cosas inusuales cuando tenían sexo. “Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”, lanzó en el ciclo A la tarde.

Acto seguido, comenzó a circular en redes una postal erótica que ella misma publicó muchos años atrás. Se trata de la portada de la revista retro Radiolandia 2000, en la que se puede ver a la artista luciendo un sensual portaligas y un corpiño rojo, recostada en la cama junto a Silvio, su pareja de aquel entonces, a quien se lo ve sirviéndole un trago.

Junto a la foto erótica que tiene como protagonista a la pareja, el título desliza que la entrevista también fue picante. “Qué piensa Soldán de los desnudos de su mujer”, tituló el semanario, poniendo en el centro de la escena a una de las parejas más famosas de aquel momento.

MARTÍN LEMA, EX DE SILVIA, SE ANOTÓ EN GH 2022 PARA PAGAR DEUDAS

“Ayer me enteré por mi pareja que podía anotarme en GH y llegué a casa rápido para poder hacer el video...”.

“Ya lo envié: tengo una enfermedad que se llama ludopatía, soy un adicto al juego y tengo que pagar muchísimas deudas...”.

“Entrar a Gran Hermano me serviría por ese tema y además para cumplir mi sueño de ser famoso...”.

“Ojalá que el programa me dé la oportunidad, quiero estar en el ciclo más famoso de la televisión argentina”, le dijo Martín, que vive en Uruguay, a Juan Etchegoyen en Mitre Live.