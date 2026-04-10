Hace poco más de cinco meses, Connie Ballarini anunció con entusiasmo la adopción de Biznike, que se sumó a Chino, el otro perro de la familia.

Tras mostrar momentos divertidos y un crecimiento abismal del animal, ahora llegaron las malas noticias.

La comediante Connie Ballarini compartió una serie de videos para relatar la grave situación que atraviesa por cómo se están llevando los dos canes.

“Pasó una situación con mis perritos que me tiene angustiada. Siempre los muestro y, como cuento lo lindo, ahora cuento esto”, empezó.

A ello agregó: “Fuimos al campo de mi mamá, ellos estaban en una. Y de repente llegó mi hermano con un perro. El Chino se le fue encima como siempre hace, como es él”.

Connie profundizó: “El Chino encara, Biznike se pone a jugar o a no sé qué, y el Chino se frustra y se empezó a pelear con Biznike. Esto ya había pasado un par de veces. De hecho, mucha gente me preguntaban por qué les ponía el pretal dentro de casa y era para eso, para separarlos si se agarraban”.

LA GRAVE SITUACIÓN DE LOS PERROS DE CONNIE BALLARINI

Cada vez con más angustia, la actriz relató: “El sábado se agarraron re fuerte. Yo me asusté un montón. Ellos no se hicieron nada, pero los tuvimos separados todo el día”.

“Como estaba todo tenso, Fede se volvió a Buenos Aires con los perros. Volví el domingo y había tensión. Estaban conmigo en la cama, Fede se fue. En un momento, Biznike lo sigue, el Chino lo encierra y se empezaron a agarrar; tuvimos que cerrar la puerta para separarlos”, reveló.

Y finalizó: “Ese domingo, yo dormí en la habitación con Biznike, y Fede en el living con el Chino. Estamos viendo que se agarraron mucha bronca entre ellos, estamos haciendo todo para castrar al Chino porque ya no sabemos si pueden estar juntos”.