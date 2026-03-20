En octubre, Connie Ballarini y Fede Simonetti decidieron agrandar la familia con la llegada de Biznikke.

Cuando lo adoptaron, el perro tenía tres meses de vida y ya contaba con un tamaño prominente, producto de la raza.

En ese momento, el perro de Connie Ballarini y Fede Simonetti demostraba su ternura y compañerismo.

ASÍ ESTÁ HOY EL PERRO DE CONNIE BALLARINI Y FEDE SIMONETTI

Ahora, cinco meses más tarde, la comediante publicó un video impactante: se ve cómo su perro creció increíblemente y ocupa un gran lugar en la cama.

Eso sí, a pesar del tamaño, no pierde la ternura y se duerme entre las piernas de su humana. Ella escribió: “Siempre el mismo dulce y dormilón”.