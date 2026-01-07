Connie Ballarini y Fede Simonetti suelen compartir contenido vinculado al amor que le tienen a sus perros Biznikke y Chino.

Esta vez, el video tuvo como protagonistas a los cuatro porque la emoción estuvo a flor de piel en todo momento.

Es que la pareja se fue de viaje a un crucero por un trabajo del humorista y, tras 20 días, se reencontró con sus mascotas, que fueron cuidadas por la guardería Rancho Aparte.

EMOTIVO REENCUENTRO DE BALLARINI Y SIMONETTI CON SUS PERROS

“Lo más hermoso de todo… los reencuentros. Hoy especial, porque dejaron dos cachorritos y retiran dos potrillos. Biznikke y Chino estuvieron 20 días, en los que pasaron por días de juegos, amigos, primeros baños y una experiencia hermosa”, escribió el espacio en sus redes sociales.

El video es elocuente, entre risas, abrazos y mucha emoción por verse las caras otra vez, luego de tanto tiempo.