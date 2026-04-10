Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al mostrar la profunda remodelación de su casa, un proyecto que lo involucró activamente durante los últimos meses y que reveló una nueva faceta ligada al diseño de interiores.

El periodista apostó esta vez por un desafío completamente distinto: renovar su hogar para adaptarlo a un estilo más contemporáneo, funcional y tecnológico.

A través de sus redes sociales, el periodista Ángel De Brito fue compartiendo distintas etapas del proceso, desde las primeras demoliciones hasta los detalles finales. Según explicó, la obra comenzó hacia fines del año pasado y rápidamente dejó de ser una simple reforma para convertirse en una verdadera pasión personal.

ASÍ ES LA CASA DE ÁNGEL DE BRITO

Una de las habitaciones principales fue completamente intervenida: se retiraron antiguos zócalos de madera y se rediseñó el ambiente con una impronta minimalista, priorizando la amplitud visual y la simplicidad estética.

Incorporó un baño privado dentro del ambiente remodelado, una decisión pensada para sumar comodidad y optimizar el uso cotidiano de la vivienda.

Uno de los elementos más comentados del nuevo hogar fue la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad. El periodista instaló una puerta inteligente de última generación equipada con reconocimiento facial, lector de huellas digitales, cámara integrada y distintos sistemas de acceso alternativo, como teclado numérico, tarjeta magnética y llave tradicional.