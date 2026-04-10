Sofía Zámolo encontró en Tigre el escenario perfecto para construir su hogar y apostar por una vida más tranquila. La modelo eligió instalarse en un exclusivo barrio privado de la zona norte del conurbano bonaerense.

La vivienda fue diseñada bajo un concepto claro: integrar los espacios interiores con el entorno natural del Delta. Para lograrlo, el proyecto arquitectónico prioriza la entrada de luz natural y las visuales abiertas hacia el exterior.

El uso de hormigón visto y madera define la identidad estética de la casa de Sofía Zámolo, generando un equilibrio entre modernidad y calidez.

Así es la casa de Sofía Zámolo: jacuzzi, luz natural y salida al río en Tigre | Créditos: Instagram @sofiazamolo

Uno de los rasgos más llamativos son los grandes ventanales de piso a techo, que permiten que el paisaje se convierta en parte fundamental del diseño. Desde distintos puntos de la casa se puede observar el verde del jardín y el espejo de agua, reforzando una sensación permanente de amplitud y tranquilidad.

Así es la casa de Sofía Zámolo: jacuzzi, luz natural y salida al río en Tigre | Créditos: Instagram @sofiazamolo

ASÍ ES LA CASA DE SOFÍA ZÁMOLO

Al ingresar, el living se destaca por sus techos de doble altura, un recurso que aporta jerarquía visual y potencia la luminosidad general del ambiente. La decoración sigue una línea sobria basada en tonos neutros, con predominio del blanco, beige y colores tierra.

Así es la casa de Sofía Zámolo: jacuzzi, luz natural y salida al río en Tigre | Créditos: Instagram @sofiazamolo

La planta baja se organiza mediante un concepto abierto, donde living, comedor y cocina se integran sin divisiones rígidas. Esta distribución favorece la circulación y convierte al área social en el corazón de la casa. La cocina dialoga visualmente con el resto de los ambientes, manteniendo terminaciones de alta calidad y una estética minimalista.

Una escalera completamente revestida en madera conduce a la planta alta, destinada a los sectores privados. Allí se encuentran las suites y dormitorios, pensados para garantizar intimidad sin perder luminosidad ni vistas al exterior.

Así es la casa de Sofía Zámolo: jacuzzi, luz natural y salida al río en Tigre | Créditos: Instagram @sofiazamolo

El área externa es, sin dudas, uno de los grandes diferenciales de la propiedad. Una amplia galería conecta directamente con una piscina de borde infinito que parece fusionarse con el paisaje natural. El espacio se completa con camastros, un jacuzzi al aire libre y un jardín cuidadosamente diseñado para disfrutar del aire libre durante todo el año.