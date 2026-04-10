La magia de “Charlie y la fábrica de chocolate” ya se siente en Buenos Aires. En la previa de su esperado estreno el 4 de junio en el Teatro Gran Rex, el elenco y el equipo creativo mostraron por primera vez el vestuario y la puesta en escena de la versión argentina del clásico de Roald Dahl.

El preestreno fue una verdadera fiesta: Agustín “Rada” Aristarán se robó todas las miradas con su interpretación de Willy Wonka, luciendo un look que mezcla el espíritu clásico del personaje con un toque personal y moderno. Junto a él, Mery del Cerro y Sebastián Almada completaron el trío protagónico principal de este ambicioso musical.

El evento reunió a más de 20 artistas en escena y a todo el equipo detrás de esta megaproducción, que apuesta a una estética mágica y colorida. El vestuario fue uno de los grandes protagonistas de la noche, especialmente el de Rada, que encarnó al excéntrico dueño de la fábrica con una impronta única.

La presentación permitió ver un adelanto del tono del show, con coreografías, música original y una puesta que promete deslumbrar a grandes y chicos. El público pudo disfrutar de los primeros cuadros y conocer a los chicos que forman parte del elenco, todos listos para conquistar la temporada invernal.





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Agustín "Rada" Aristarán es Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates (Foto: Movilpress)

Agustín "Rada" Aristarán es Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates (Foto: Movilpress)





Agustín "Rada" Aristarán es Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates (Foto: Movilpress)





Agustín "Rada" Aristarán es Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates (Foto: Movilpress)





El elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate (Foto: Movilpress)





El elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate (Foto: Movilpress)





El elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate (Foto: Movilpress)





El elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate (Foto: Movilpress)





Agustín "Rada" Aristarán (Foto: Movilpress)





Sebastián Almada (Foto: Movilpress)

Mery del Cerro en el preestreno de "Charlie y la fábrica de chocolate". (Foto: Movilpress)

Mery del Cerro, Agustín "Rada" Aristarán y Sebastián Almada en el preestreno de "Charlie y la fábrica de chocolate". (Foto: Movilpress)





Los chicos que forman parte del elenco de "Charlie y la fábrica de chocolate". (Foto: Movilpress)





El equipo de "Charlie y la fábrica de chocolate". (Foto: Movilpress)

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