Alejandro Farrell, representante de importantes actores argentinos, falleció este lunes tras pelear contra una larga enfermedad y muchos famosos se acercaron a darle el último adiós en el Cementerio Memorial de Pilar este martes.

Entre ellos Agustín Cachete Sierra con su novia Fiorella Giménez, Miguel Ángel Rodríguez con su pareja, Nancy Dupláa y Pablo Echarri, Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer fueron algunos de los que dijeron presente.

Otros que fueron vistos tras su divorcio fueron Nico Vázquez y Gimena Accardi, quienes se reencontraron en este contexto de dolor y tristeza. La noticia de este fallecimiento impactó con fuerza entre los actores y colegas a quienes alguna vez los acompañó profesionalmente.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS QUE DESPIDIERON AL REPRESENTANTE ALEJANDRO FARREL

Agustina Cherri, Nancy Dupláa y Pablo Echarri en el último adiós al representante Alejandro Farrell (Foto: Movilpress).

Marcela Kloosterboer en el último adiós al representante Alejandro Farrell (Foto: Movilpress).

Agustín 'Cachete' Sierra y Fiorella Giménez en el último adiós al representante Alejandro Farrell (Foto: Movilpress).

Miguel Ángel Rodríguez y su pareja en el último adiós al representante Alejandro Farrell (Foto: Movilpress).

El último adiós al representante Alejandro Farrell (Foto: Movilpress).

El último adiós al representante Alejandro Farrell (Foto: Movilpress).

Gime Accardi y Nico Vázquez. Foto: Movilpress

Gime Accardi y Nico Vázquez se reencontraron. Foto: Movilpress.

Fotos: Movilpress.