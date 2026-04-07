Alejandro Farrell, representante de importantes actores argentinos, falleció este lunes tras pelear contra una larga enfermedad y muchos famosos se acercaron a darle el último adiós en el Cementerio Memorial de Pilar este martes.
Entre ellos Agustín Cachete Sierra con su novia Fiorella Giménez, Miguel Ángel Rodríguez con su pareja, Nancy Dupláa y Pablo Echarri, Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer fueron algunos de los que dijeron presente.
Otros que fueron vistos tras su divorcio fueron Nico Vázquez y Gimena Accardi, quienes se reencontraron en este contexto de dolor y tristeza. La noticia de este fallecimiento impactó con fuerza entre los actores y colegas a quienes alguna vez los acompañó profesionalmente.
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Fotos: Movilpress.