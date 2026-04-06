Georgina Barbarossa comenzó su programa A la Barbarossa con un fuerte descargo tras pasar un fin de semana de Pascuas muy complicado.

Visiblemente afectada, la conductora relató al aire la situación que vivió en su hogar por un prolongado corte de servicios. “El domingo de Pascua lo pasé… iba a decir una guarangada, mejor no”, lanzó, dejando en claro su malestar.

Por qué Georgina Barbarossa vivió unas Pascuas angustiantes (captura de Telefe)

Por qué Georgina Barbarossa vivió unas Pascuas angustiantes

Acto seguido, hizo un pedido urgente a la empresa de energía: “Le quiero pedir por favor a la gente de Edesur, porque hace 24 horas que estamos sin luz en casa. Y dicen que es un tema de la red. No hay semáforos. Estamos sin luz y sin agua”.

Pero lo más conmovedor de su reclamo tuvo que ver con una persona cercana. “Se los pido por favor porque tengo a mi vecina, de 87 años, que no ve bien y no puede subir y bajar por las escaleras. Es mucho tiempo para estar sin luz y sin agua”, expresó Barbarossa.

Finalmente, Georgina reforzó su pedido con un mensaje directo: “Les hago el pedido especialmente por mi vecina”.