Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Este 5 de abril, domingo de Pascua, desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su programa a la reconocida actriz Inés Estévez que actualmente se encuentra haciendo ficción en plataformas.

Diego Topa (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana el actor argentino con trascendencia internacional Jean Pierre Noher, el humorista y animador infantil Topa, El Tirri, el primo de Marcelo Tinelli, y el psicólogo especialista en familia y vínculos Alejandro Schujman.

Por: MOVILPRESS

GONZALO VALENZUELA SORPRENDIÓ AL HABLAR DE SU RELACIÓN CON ÁMBAR DE BENEDICTIS, HIJA DE JUANA VIALE

Gonzalo Valenzuela generó repercusión al hablar con total honestidad sobre la relación que construyó con Ámbar de Benedictis, durante los años en los que estuvo en pareja con Juana Viale. Sus declaraciones, realizadas en el podcast Mamá por Siempre, dejaron ver una faceta íntima y reflexiva sobre los vínculos familiares ensamblados.

“Tuve diez años criándola, una relación preciosa, de siempre. Durante mucho tiempo la sentí como una hija, pero también siempre tuve muy claro que no soy su papá””, expresó el actor, al describir la cercanía que alcanzaron. Sin embargo, también dejó en claro que, a pesar del amor, siempre mantuvo una postura consciente respecto del rol que ocupaba en su vida.

Gonzalo Valenzuela sorprendió al hablar sobre su relación con Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale | Créditos: Instagram

“Te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía, pero respeto mucho a tu papá”, recordó haberle dicho, marcando así un equilibrio entre el afecto y el respeto por los lazos biológicos.

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