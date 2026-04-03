En el streaming de Telefe, Mica Viciconte hizo una confesión inesperada sobre su vida íntima con Fabián Cubero. Anna Del Boca le preguntó sin filtro qué opinaba sobre los disfraces eróticos y la pareja del exfutbolista contó su experiencia.

Mica explicó dónde guarda sus disfraces: “Tengo un cajón gigante, desde uno que parezco un matambre hasta lo que quieras”, lanzó. Y entonces recordó la vez que decidió cumplirle una fantasía a Poroto.

Viciconte relató que después de una copa de vino, se animó a vestirse de porrista para sorprender al exfutbolista.

Mica Viciconte. Foto: Instagram micaviciconte

El disfraz de Mica Viciconte para cumplirle una fantasía sexual a Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero. Foto: Instagram micaviciconte

“Me sentía un choripán, te lo juro. Me hice dos colitas y con un chupetín en la mano", relató. Mientras Fabián la esperaba sentado en un sillón, ella siguió adelante con su look: pollera tableada y top.

Sin embargo, le dio vergüenza salir del baño y nada salió como esperaba. “Esa vez fue la última. O sea, debut y despedida con los disfraces sexys. Este de porrista era medio baratón”, cerró.

A pesar del fallido intento, Viciconte dejó en claro que le gusta innovar en la pareja y que tiene una colección variada de disfraces: “Me parece que después de un par de años tenés que jugar un poco. Yo le dije que se ponga un elefantito, esas cosas”.